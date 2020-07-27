【新冠肺炎】醫管局：今日再多兩位病人離世　至今有20位病人因疫離世

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示至今有20位病人因疫離世。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，其中59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案 再創單日新高

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生指醫管局截至今中午12時，過去24小時，共呈報131宗個案，至今仍有1,016位患者仍留醫。另外，過去24小時，再多12名確診患者出院，至今共有1,486確診或疑似病人康復出院。兩位病人離世，分別為2107及1306號，至今有20位病人離世。

截至今日中午12時，至今有203位確診病人，分別在醫管局轄下9間醫院留院，當中30位危殆，27位情況嚴重，其餘病人均情況穩定。截至今早9時，醫管局至今已開啟張負壓隔離1,207病床，使用率為79%%；已開啟648間負壓病房，使用率為83%。

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記者：郭家穎