【保護生態】橋咀島捉海參寄居蟹被指轉售牟利 　港男fb打卡稱「親親大自然」

▲ 有網民近日在西貢橋咀島涉嫌私自捉走海參、寄居蟹等動物，更放上網炫耀。

大自然是人類的資產，每個人都有責任保護自然，尤其在多個郊野公園及海岸保護區，更受到法例保護。不過，有網民近日在西貢橋咀島涉嫌私自捉走海參、寄居蟹等動物，更放上網炫耀，囂張的言論遭到其他網民狠批。

冷理批評 語調囂張

據涉事網民今日（27日）在facebook群組「香港行山遠足之友(吹水山谷）」所上載的照片顯示，照片中他在西貢橋咀島徒手拿海參，又以膠杯盛載多隻寄居蟹，加上他又展示過去所捕獲、目前正在家中飼養的「戰利品」，均令人懷疑他素有捕捉野生動物的習慣，諷刺的是他在照片上表示自己此舉是「親親大自然」。

照片上傳即引來大批網民炮轟「破壞大自然」、「你目的是殺死海洋生物，還夠膽放上FB」，更有網民發現他會把捕捉到的野生動物轉售牟利。但對於外界的批評，他一於少理，更囂張指：「邊個同你講我捉既呢？係金魚街買完拎去環島遊點知個袋穿左搵杯入住得唔得」。

最高刑罰可監禁1年

據資料顯示，橋咀島屬於香港聯合國教科文組織世界地質公園，本身受到香港的《郊野公園條例保護》。根據郊野公園條例26條(1e)指：

禁止或限制在郊野公園或特別地區內殺死、獵捕、設陷阱捕捉、騷擾或打擾任何種類的野生動物，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內拿取、摧毀或干擾花草樹木，或禁止或限制在郊野公園或特別地區內作出任何會干擾土壤的事情；

郊野公園條例26條(3)

根據本條訂立的規例可規定，凡違反或觸犯該等規例即屬犯罪，可處不超過$5,000的罰款及為期不超過1年的監禁，如該罪行屬持續的罪行，則除就該罪行而施加的刑罰外，可另處每日不超過$100的罰款。

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責任編輯：熊詠思