【新冠肺炎】再有60多宗初步確診　首宗中港跨境司機確診

▲ 首宗中港跨境司機確診。

新冠肺炎疫情持續蔓延，今日再多145宗確診個案，當中142宗為本地感染，護老院、食肆及青衣南消防局等群組再有人染疫。另外，今日有60多宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會交代最新疫情時指，新增本地個案中，有83宗與早前確診個案相關，亦有59宗未知源頭個案，中心仍正調查當中。

她稱，有59宗與家居、朋友聚餐而受感染，11個與工作地點有關；當中青衣南消防局群組再多一人確診、另有5、6人訪食肆後確診，今日亦再多2間院舍有人確診。

首宗中港司機確診

記者會上張竹君被問到日前確診的編號2576個案資料，張竹君表示該名患者為中港司機，是本港首宗確診的中港司機。患者於7月20日至21日曾赴羅湖口岸，他於7月24日不適，居住在上水，平日亦主要於上水活動，期間曾到石湖墟街市，而他在深圳還有個物業住所。中港司機的太太7月25日出現病徵，源頭仍在調查中。

另據深圳羅湖區疫情防控指揮部通報，該名確診的中港司機，曾在羅湖區蓮塘街道畔山花園社區的物業內逗留。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，就個案詳情及接觸者追蹤資料。鑑近日疫情嚴峻，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳正怡、林卓昕