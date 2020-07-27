【新冠肺炎】再有2間院舍出現感染個案　涉扶康會潔康之家及東華三院寶鍾全英安老院

▲ 張竹君指，再有2間院舍出現感染個案，涉扶康會潔康之家及東華三院寶鍾全英安老院。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞交代最新情況。

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當中再有院舍出現感染個案，包括一名於扶康會潔康之家的照顧員（2685宗），主要負責照顧嚴重殘疾人士，中心昨晚已聯絡有關院舍，今早已為員工收集深喉唾液樣本，但由於較難為院友收集樣本，要再作安排。

大埔康和護老中心亦多一名院友（2695宗）確診，中心會再為院舍進行多檢測，與早前確診者處於同一病區，中心下午已派員到現場視察，不排除會送院友檢疫。

東華三院寶鍾全英安老院一名護士（2698宗）亦確診，中心今早已為全間院舍進行檢測。屯門新墟康和護老中心黃金分院今日再多13人確診，累計3名員工和21名院友確診。中心指出，全院有40多人，要找合適地方讓他們檢疫。

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

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有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙