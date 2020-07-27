【殺手】陳豪自揭曾零收入欠十萬卡數 黎耀祥難忘某影后豪請劇組午飯

▲ 黎耀祥陳豪在《殺手》中大鬥影帝演技。（大會提供）

早前訪談節目《Tiger's Talk》反應熱烈，故決定添食，繼續由林盛斌（Bob）和伍詠薇主持，以亳無底線、「老虎都要講」目標，訪問劇集的主要演員，頭炮邀請到近日熱播劇集《殺手》的兩位男主角黎耀祥和陳豪登場。

伍詠薇認為雖然兩位視帝，過去走的路完全不一樣，祥仔是由訓練班慢慢捱出頭，而陳豪由模特兒到電影圈，之後再轉型，感覺成名之路比較平步青雲。

▲ 兩位視帝跟伍詠薇林盛斌大談往事。

陳豪說：「我沒祥仔捱得那麼長，不過都要花時間，當時要做配角，慢慢才有機會，試過拍電影一句對白都冇。」問到最窮日子時，陳豪說：「我做模特兒時代頗找到錢，不過當我有心做演員時，電影圈卻不太吃香，試過半年、九個月，開始一年冇工開，完全冇收入，惟有卡數冚卡數，差不多有成十萬卡數，但我不會問屋企人拎錢。」

陳豪自爆拍攝電影《晚九朝五》年代，還年輕的他幾乎每晚去夜蒲，一星期蒲足五晚，後來突然一下醒覺，他說：「當時感覺好像一盞射燈照住你，突然醒覺好浪費時間，是時候為人生做些事，於是180度轉變，自此之後不再踏足夜場，努力為人生拼搏。」

▲ 陳豪大爆曾欠十多萬卡數。（大會提供）

伍詠薇追問為何夜蒲的日子遇不到陳豪，否則一定不會放過對方，陳豪說：「可能不同場，我跟模特兒朋友落去，但永遠都空手而回，講就無敵，做就無力。我主要跳舞，自己追不女生便看人追。每個人都要花段時間去認識自己，後來自己知根本不鍾意這生活。」

而祥仔笑言自己不愛夜蒲，人生只去過一次Disco，去完以後都不再去。他表示幸好自己演藝工作由TVB開始，起初有穩定的月薪收入，加上120個騷錢，收入穩定。」

他說：「我量力而為，量入為出，搵10蚊使8元，所以未試過冇飯開嘅日子。」問到貴為視帝，經常要「萬歲」請客，會否覺得肉赤？祥仔說：「如果收工煞科，頂多幾萬蚊，都可以，大家開心。就算以前做細，細有細份夾，不會好吃力。」

伍詠薇稱拍檔過的演員中，以羅家良最闊綽，經常開工萬歲，祥仔說：「有位女演員不是係成日拍，久不久才回來拍劇，有一日外景放午飯，她就找附近一間名牌酒樓，補幾千蚊出來食。」

被問是誰如此大方，祥仔爆：「咪就係袁詠儀囉！當年張衞健在舊公司最興放低幾千蚊，直接扣數，不用次次畀錢埋單，好有型！」