葉劉袁彌昌報名參選冤家路窄　葉劉：袁彌昌有什麼票源？

▲ 新民黨主席葉劉淑儀爭取於立法會港島區連任（馮漢柱 攝）

新民黨主席葉劉淑儀今日（27日）報名參選，爭取在港島區連任。可是，不知是心有靈犀還是冤家路窄，追擊葉劉參選的前新民黨政策總裁袁彌昌，「撞到正」同時間同地提交提名。究竟會否擔心袁彌昌分別票源？葉劉言談間充滿信心，「不知道袁彌昌有什麼票源，但就好多謝他太太（容海恩）已經表示支持我。」

本來，袁彌昌今日下午主動提前15分鐘，到中環海港政府大樓報名。但不知葉劉有心還是無意，竟也提前15分鐘到場，更迅速走入中心位接受記者訪問，袁彌昌只好在一旁靜侯。

至於容海恩為何沒有出席，是否怕尷尬？葉劉稱，這是由容海恩自己決定，自己亦沒有邀請容海恩，因為「限聚令」原因只有4人到場。

▲ 「希望聯盟」袁彌昌參選港島區，以爭取中間選民為目標，獲3名自由黨榮譽主席站台（馮漢柱 攝）

袁彌昌今次參選，是加盟由自由黨榮譽主席牽頭的參政平台「希望聯盟」。他其後向傅流螢透露，雖然太太容海恩因為新民黨副主席身分表示支持葉太，「但以私人層面，卻將提名給了我。」被問到提前報名是否怕與葉劉淑儀撞時間，袁彌昌則否認，稱是配合黨友潘焯鴻報名時間。

陪同袁彌昌報名的還有希望聯盟發起人田北俊、周梁淑怡及劉健儀。早前做完髖關節置換手術的田北俊現時已不用坐輪椅，但仍需拄拐杖。

擬爭取在新界西連任的田北辰原本也是同一時間，在同一地點報名，但臨時決定改為明日同時間報名，不知是否避免遇到為袁彌昌站台的「大佬」，還是不想見到兩位前新民黨同事「互鬥」？

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