【疫境求生】「遊牧雜貨」推網購旅行回憶盒子   新張期間滿$250即免運費   

▲ 疫情大家無法外遊，遊牧雜貨將日本小食打包為你送上。

疫情下大家無法外遊，想將日本以至芬蘭的口味帶回家，可往「遊牧雜貨」網購止癮。遊牧雜貨是遊牧爆谷團隊所創立的網上商店，團隊過往的遊牧市場在旅遊界頗有口碑，這次團隊每星期挑選出來自世界各地的不同貨品，並空運到港；當中包括日本人氣手信、台灣文青好物、北歐風尚、富士山精品等，讓大家在未能遠行的日子，宅在家享受異地之味，新張期間滿$250更免運費。

重點推介是「旅行回憶盒子」，團隊設計了多款盒子讓旅遊愛好者選購，包括「日本芝士回憶盒子」、「和式抹茶回憶盒子」、「青森蘋果夏日回憶盒子」、「北歐森林回憶盒子」及「台灣生活細節盒子」等，內裏更包含當地好物的小故事。

「日本芝士回憶盒子」

3款日本人氣芝士甜點、兩款人氣Pablo甜點與新興的Demerara Bakery蛋糕，都是甜點控的心水之選，售$308。

「北歐森林回憶盒子」

北歐森林回憶盒子有齊Ägräs 手工氈酒、蕁麻雞尾酒和Veen Nordic 湯力水，讓你透過味覺感受北歐魅力，沉醉於北歐美酒的懷抱中。炎炎夏日，調製一杯屬於自己的 Gin & Tonic，最為寫意，特價後售$455。

▲ 「北歐森林回憶盒子」有齊Ägräs 手工氈酒、蕁麻雞尾酒和Veen Nordic 湯力水，特價後售$455。（相片來源︰遊牧雜貨）

「青森蘋果夏日回憶盒子」

青森盛夏最令人難忘的是清爽香甜的蘋果，每年8至11月都是蘋果豐收季節。品嚐

Patissier’s 蘋果餡餅、青森蘋果小撻、蘋果薯條三款甘美蘋果零食，一起回味日本豐盛旅程，售$308。

另外，還有日本手信巡禮，如大阪必食名物Pablo Sabrel 芝士夾心餅乾、青森人氣名物原個青森蘋果酥皮蛋糕，Sugar Butter Sand Tree 奶油夾心餅乾等，都是熱門之選。

▲ 日本手信巡禮，如芝士夾心餅乾也可在遊牧雜貨買到。（相片來源︰遊牧雜貨）

撰文︰司徒家傑