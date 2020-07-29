【懶人食譜】在家自製酸甜消暑頭盤　大廚教零難度涼拌茄子

▲ 會展中庭中菜館主廚蘇志輝師傅教煮這道涼拌茄子，做法簡單絕對沒難度，新手都輕易做到。

政府最新公布，全港餐廳暫時沒有堂食，大家不想經常外賣，便唯有買餸回家自煮。在炎炎夏日裏加上最近疫情，心情及胃口難免有所影響，不如吃點酸酸甜甜的醒胃涼拌美食，請來會展中庭中菜館主廚蘇志輝師傅教煮這道涼拌茄子，做法簡單絕對沒難度，新手都輕易做到。

印象中，筆者見過的涼拌茄子，都是有茄子皮，今次蘇志輝師傅示範的則是去皮版本，原來大有原因。「坊間很多人做這涼拌菜，為保留紫色的茄子皮，會加入醋令其色澤保持鮮艷，無疑外觀會更佳，但其實加熱後的茄子皮會變得較韌，口感不太好，正所謂『好睇唔好食』，故此我建議還是去掉茄子皮，只保留茄子肉便可以了。」蘇志輝師傅解釋。

▲ 會展中庭中菜館主廚蘇志輝(湯炳強攝)

茄子厚度要適中

要去掉茄子皮，其實很簡單，蘇志輝師傅教大家可把茄子大約蒸5分鐘，便可輕易撕去外皮。他說用微波爐叮亦得，但宜分兩次叮，第一次叮20秒，拿出來再叮多20秒，原因是茄子有長短之分，受熱程度不同。

第一次叮完後看看熟透情況，第二次叮便可適量調節時間長短，但蘇志輝師傅話「20加20秒」的時間，應該大致上已可以了。

想要有更佳的口感，蘇志輝師傅說茄子的厚度可維持在1-2cm，不過他自言各人口味不同，一些人喜歡大件，有些則愛小粒，故此把茄子切段又或切粒也可以，悉隨尊便。

不直放雪櫃冷藏

蘇志輝師傅今次選用日式麻醬作涼拌醬汁，因此醬略帶醋味，食落會更開胃，而且超市可以買到現成的日式麻醬，十分方便。

最後蘇志輝師傅說，不少人會把做好的涼拌茄子放入雪櫃冷藏一會，增添冰涼感覺，但他自言必須要注重食物安全，小心滋生細菌，他認為涼拌菜還是即做即食最安全，亦更加美味。

▲ 材料只需兩種(湯炳強攝)

材料： 茄子 1條 日式麻醬 3湯匙

steps：

1. 茄子先切開數段，每段再開一半。

▲ 先把茄子切開(招美寶攝)

2. 把茄子蒸約5分鐘，取出，並撕走茄子皮。

▲ 蒸熟茄子後，便可去掉外皮。(招美寶)

3. 茄子切條，隨個人喜好切粒亦可以。

▲ 把茄子切件(招美寶攝)

4. 茄子擱涼，大約10分鐘，待涼後淋上日式麻醬便完成。

▲ 淋上日式麻醬便完成(招美寶攝)

記者：招美寶