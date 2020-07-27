【娛圈群組】鄧達智初步確診近三日未送院　伴侶及工人被送往駿洋邨隔離

▲ 鄧達智初步確診近三日仍未送院，伴侶及工人被送往駿洋邨隔離。

香港著名時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）初步確診新冠肺炎，至今已超60個小時，仍未獲得任何送院安排及通知。

鄧達智的同性醫生伴侶陳梓欣（Clement）被安排送往駿洋邨進行隔離。鄧達智接受TOPick電話訪問，就不當安排表示：「衛生署有聯絡我，但無交代幾時可以入院接受治療。」

不過據悉現時逾百名病人仍等候入院，醫管局曾指調動病房亦未能即時追上新增確診數目，這或導致鄧達智未能送院的原因。

【娛圈群組】時裝設計師鄧達智初步確診 曾到新城港台現等候送院

▲ 鄧達智初步確診至今仍未獲任何安排。（Facebook圖片）

鄧達智留在寓所等候

時裝設計師鄧達智於上周六曾先後到新城電台及三聯的網台接受訪問，因兩間媒體先後有員工確診，於本周初覺得身體有點不適的他，決定找相熟的教授和醫生為其進行檢測，於周五（7月24日）收到檢測結果為陽性。

近日為籌備新書搬回元朗居所暫住的鄧達智，得知檢測報告初步確診後，一直留在寓所內等候。

可是由初步確診至今已接近三日的時間，仍未有任何入院的安排，他向TOPick稱：「現在沒有特別不適，但覺得在家好愁悶，因為被困已經兩日半接近三日。衛生署有聯絡我，但無交代幾時可以入院接受治療。」

▲ Clement被送往駿洋邨接受隔離。（Facebook圖片）

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伴侶送往駿洋邨

其同性的醫生伴侶Clement以及工人姐姐亦有接受檢測，二人結果呈陰性，已被送往火炭駿洋邨進行隔離。

提到駿洋邨環境一般，在這般炎熱天氣下沒有冷氣，會否怕對方辛苦時，鄧達智表示：「都無辦法，辛苦都要做。」

他透露由於最近要籌備新書，故回到元朗家中暫住一星期，所以與伴侶至少無見面一星期，隔離日子由二人斷絕接觸當日開始計算，所以Clement不需要在隔離營逗留足14日。

講到至今近三日仍未獲送院或治療安排會否感擔心？鄧達智表示自己正在服用中藥治理身體。

此外，提到在潛伏期內疑與友人出海，又接觸不少幕前藝人如徐小鳳等，他解釋：「出海遊船河已是三個星期前的事，朋友見到報道都發晒火。小鳳姐亦被媒體嚇倒，我跟她都有認識一些科學家朋友，相信對方都有去做檢測以策安全。」

現逾百名病人仍等候入院 醫管局指調動病房亦未能即時追上新增確診數目，詳情請睇 【下一頁】

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記者：游艾維、陳心怡