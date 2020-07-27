【良心小店】疫情下照送貨到慈雲山重災區　蔬果店堅拒提高最低消費

▲ 有良心小店在疫情下仍然送貨到慈雲山重災區。（圖片來源：蔬菜革命Facebook）

面對第三波新冠肺炎爆發，不少人都留家抗疫，減少外出買餸，選用不同的買餸送貨平台。有良心小店表示在疫情下，仍然送貨到慈雲山重災區，亦不會提高最低消費。

近日疫情大規模爆發，慈雲山亦成為其中一個重災區，有部分送貨公司會拒絕送貨到重災區，減低傳播風險。可是，蔬菜及水果送貨平台「蔬菜革命」表示仍然照送貨到慈雲山，亦不會提高最低消費。

疫情下，小店會照送慈雲山，唔好擔心，亦不會提高最低消費。

小店續指，他們只希望做好每張訂單，希望大家都開心，並感謝大家的支持，

見到你哋收貨開心 其實我都好開心！

有網民在帖文留言支持小店，表示大家記住戴口罩和洗手，送貨遲一點都無問題。「你哋健康最重要，大家先有新鮮蔬果食！」，也有網民送上祝福，「萬事小心」。

「蔬菜革命」售賣日本、台灣及韓國等地區直送到港的蔬果，每星期會在Facebook報價，客人選好貨品後透過Whatsapp下單，送貨日子為星期一至六，每天也指定送到不同的地區。

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責任編輯:陳珈希