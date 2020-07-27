【新冠肺炎】3位醫護初步確診或被列緊密接觸者　涉威爾斯親王、沙田及屯門醫院

▲ 何婉霞指有三位醫護人員分別初步確診及因工被列作緊密接觸者。（馮漢柱攝））

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案 再創單日新高

何婉霞指有三位醫護人員分別初步確診及因工被列作緊密接觸者，

威爾斯親王醫院一名外科護士初步確診，其最後上班日期為7月19日，日常於普通科病房中工作，有家人確診，相信與院內感染無關。

沙田醫院一名精神復康護士初步確診，其有一名家人確診。該名護士最主要負責外展工作，7月24日為最後上班日，日常主要負責外展工作探訪病人。外出工作時備有合適個人裝備，期間亦都沒有探望過確診或家居隔離人士。

屯門醫院有一位抽血員，於上星期五7月24日春一名隔離病房確診病人抽血時不慎被針筒刺到手指，其後檢測為陰性，該抽血員會被定義為緊密接觸者。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎