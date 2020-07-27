【新冠肺炎】有確診者參加40人船河派對後染疫　海港及富臨食肆群組再有人染疫

▲ 有確診者參加40人船河派對後染疫。

本港新冠肺炎疫情持續，再多142宗本地感染個案，當中維景酒店海港酒家再多一名員工確診；屯門富臨群組亦再多一人確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，今日新增個案中有5、6宗涉及食肆個案，早前有7月12日船河派對群組亦多一人染疫。早前張竹君曾表示，一名7月25日確診的患者與較早確診的個案有關連，而該名患者於潛伏期內、即7月12日曾參加一個涉及超過40人的遊船河派對，她相信該派對有可能出現更多染疫。

另外爆疫的太子維景酒店海港酒家，中心已派樣本樽予有關員工作檢測，當中有一名工作人員確診，而屯門富臨酒家群組亦多一人確診。

被問及是否有患者曾參與日前沙田大會堂粵曲聚會群組，張竹君表示未接獲相關個案，惟有今日確診的個別人士個案表示曾於7月14日訪尖東出席3圍晚宴，當處暫未聽到其他個案。

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記者：陳正怡

