【新冠肺炎】醫管局：逾百名病人仍等候入院　調動病房亦未能追上新增確診數目

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞（右）指今（26日）指現時約有一百多名病人在等候入院。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案 再創單日新高

何婉霞指今（26日）指現時約有百多名病人在等候入院，現時未有確實的等候時間，重申現時情況不理想。她表示現時有200多位患者轉到第二線隔離病房，另有101位病人已轉到鯉魚門隔離措施。何婉霞提到即使能調動病房亦未能即時追上新增確診數目，呼籲患者耐心在家或檢疫地點等候入院，希望盡快可騰空第一線隔離病床予新症病人。

至於出院的話請指引，她指七月中開始引入血清測試，現在病人身上驗出有抗體即代表康復，亦已將測試結果列入出院條件之一。至於社區隔離設施方面，當局正研究不同地方可作改裝用途，但因設施本身設計不是作為醫療用途，需要研究改裝作有效感染控制，如有決定會盡快通知。

她建議確診者在家等候入院時，應保持戴口罩及常洗手，使用洗手間時保持清潔，食飯時要與家人分開。

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記者：郭家穎