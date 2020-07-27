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【食物敏感】4歲男童食有機提子過敏　嘴唇瞬間腫大變「孖潤腸」

兒童健康 17:36 2020/07/27

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內地一名4歲男童因食有機提子後過敏，嘴唇腫大變孖潤腸。

食物過敏可大可小，嚴重可引致死亡，家長需要留意。廣西桂林一名4歲男童食4顆提子後，嘴唇突然腫大成「孖潤腸」。爸爸雖覺得兒子樣子可憐，但還是忍不住笑指「這是最性感的嘴唇」。

綜合內地媒體報道，一名來自廣西桂林的爸爸上載了一段影片，影片中4歲的兒子嘴唇腫脹，他忍不住拍片留念。爸爸接受媒體採訪時表示，兒子吃下4顆自家種植、未撒農藥的青色有機提子，

2至3分鐘後，他的嘴唇突然腫脹起來，腫大得要爆炸一樣。

爸爸立刻帶著兒子駕車到醫院求醫，男童眼睛無力地看著鏡頭，表情非常無辜，讓人感覺好笑又心疼，而旁邊的爸爸則笑得失聲，直言「這是最性感的嘴唇」。

醫生︰過敏要立刻求醫

不過，診治醫生指出，雖然嘴唇腫成「孖潤腸」好笑，但小朋友有過敏反應不容忽視，應馬上求醫。

食物過敏急救錦囊

香港中文大學醫院食物過敏急救錦囊指出，過敏反應的程度分輕微及嚴重兩類，通常發生於接觸食物後幾分鐘至兩個小時內。除了記住過敏反應的徵狀，以下三大錦囊必需知道：

1. 立刻去就近的診所 / 醫院求醫，因為過敏反應由輕微發展至嚴重可以快至幾分鐘之內。

2. 如果過敏反應輕微而醫生已經處方了口服抗組織胺的藥隨身，要立刻食！食藥後盡快求醫。

3. 如果出現嚴重過敏反應而醫生已經處方了針劑的腎上腺素Epinephrine，要馬上使用，並報警召喚救護車。

食物過敏最好的預防方法是完全隔絕致敏源及隨身帶備抗敏藥！如有食物敏感的病史，最好做一個敏感測試，常見的測試有皮膚測試及抽血兩種，做了測試便可以知道自己對哪類食物過敏，也是其中一個有效的預防方法。

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責任編輯︰王俊賢

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