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【新冠肺炎】再多一位確診患者曾捐血　其血小板已供聯合醫院病人使用

社會 17:13 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞一位確診病人曾捐血。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，亦創疫情以來新高。其中142宗屬本地感染；3宗是輸入個案。本地個案方面，約83宗與之前個案相關，59宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代最新情況。

【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案　再創單日新高

何婉霞指紅十字會服務中心在接獲一位確診病人通知，指其於7月12日曾到西九龍捐血服務站。處理其捐血時，工作人口員均有穿着個人防護裝備。該患者所捐的血液共分為兩包，其血小板已供聯合醫院病人使用，該名聯合醫院病人現時的檢測結果為陰性。

何婉霞提到參考外國例子，透過捐血傳染的機率低，呼籲確診人士如果曾經捐血，應盡快通知紅十字會服務中心。

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記者：郭家穎

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