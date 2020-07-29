【淘寶電視】$3300淘寶70吋4K智能電視　港媽：建議釘木箱運港確保安全

▲ 大約$3300便買到70吋4K智能電視！

淘寶傢俬成風，不少人在淘寶購買到實用家品及電器。有港媽在網上分享僅用人民幣2999元（約港幣$3,319）便從淘寶買了一台70吋4K智能電視，十分滿意。

一名港媽近日在淘寶開心Share Facebook群組分享從淘寶買到平靚正電視機的經歷，該港媽陳太接受TOPick訪問，分享更多購買過程和心得。

陳太最初打算淘卡拉ok給女兒在家中唱歌，但想到本身的46吋電視機很細小，「唱得唔過癮」，便想買一個大一點的電視機。

後來，她在淘寶發現這台小米性價比很強，70吋這麼大只是售人民幣2999元（約港幣$3,319），而且它是智能電視機，畫質達4K，實用又好看。

我哋屋企用緊46吋電視又要用外置解碼器， 所以索性換咗佢。

▲ 70吋的4K智能電視。（圖片由受訪者授權）

陳太表示了解過其他牌子的70吋電視機，全部至少要1-2萬，所以性價比超高。

此外，這台電視機還可以連接到屋企的小米電器，而遙控掣有語音功能，可以用來控制小米電器，很方便。

運送過程

雖然電視機十分便宜，但要安全把它運送到港也充滿挑戰。陳太指電視機連包裝重28公斤，送到集運的地方會有人開箱試機，然後幫她加一個木箱，再運到香港，送到家門口。運費連檢查費共人民幣493元（約港幣$546）。

有網民在帖文留言指運費貴，陳太解釋因為風險要自行承擔，所以她寧願付多一點錢，選用木箱連送到港。她亦建議大家釘木箱，因為木架都有損壞的風險。

陳太亦直言她從淘寶購買電視機只是「搏一搏」，因為運送過程如有損毀便會很麻煩。話雖如此，她事前都做了很多資料搜集及比較，才選用這「滿倉儲運」集運公司。

安裝過程

陳太指內地跟香港的制式不一樣，要用杜比芯片才可以有聲有畫接收香港數碼電視廣播制式。她亦解釋到為何有些人淘電視機到港但用不到的原因，是因為電視沒有這個芯片。

安裝方面，陳太用電鑽把電視掛架連電視機鑽到牆上，過程並不困難，因為這電視機不算重。然後，她轉換合適香港用的插蘇頭。

由於電視機內置程式全部都是內地，而裡面電影及戲劇都不支援香港收看，普遍在香港用的應用程式，例如Youtube及Netflix等等都要自行下載到USB，再安裝入去。

陳太亦從淘寶買了價值約40元電視掛架，另外在香港購買了藍牙喇叭。安裝後，陳太非常滿意這台電視機，

好正呀！咁平有咁大個電視，非常之抵！配埋個喇叭打機睇戲超正。

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記者：王芷瑩