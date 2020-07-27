【新冠肺炎】張竹君：若發現員工初步確診　僱主可行情況下停止服務和安排在家工作

▲ 張竹君指，僱主如發現員工是初步確診或確診個案，應在可行情況下停止服務，安排員工在家工作。（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，病人牽涉各行各業，有些是工作人員之間的感染，呼籲僱主如發現員工是初步確診或確診個案，應第一時間清洗確診僱員接觸過的地方，在可行情況下停止服務，安排員工在家工作，直至中心聯絡跟進，希望僱主可作早一步行動，幫助截斷傳播鏈。

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人 周三凌晨起生效為期7天

政府同日宣布，本港食肆周三（29日）起食肆全日禁堂食。張竹君表示，在禁堂食措施實後，不少上班一族或要在戶外吃飯，戶外環境空氣較流通較室內好。她建議如果在室外吃飯，不要一大堆人一起，與同事分開、選擇較少人的地方進食：進食後亦要包好外賣盒和清理垃圾。

【新冠肺炎】本港今日新增145宗確診個案 再創單日新高

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記者：陳子謙