【久咳未癒】OL咳嗽2個月以為工作太累致抵抗力差　終確診患肺癌

▲ 蔡聰聰醫生表示，如果咳嗽時間超過兩周仍未痊癒者，就該提高警覺。

台灣一名47歲的OL過去長期被派往越南工作，早前卻持續出現咳嗽的症狀長達2個月。一直以為只是自己工作太累致抵抗力差的她，直至回台求醫才證實自己原來確診早期肺腺癌。

醫生：久咳逾兩周要提高警覺

據台灣北投健康管理醫院蔡聰聰醫生分享指，女事主在咳嗽兩個月期間一直都有持續去診所看醫生，並按照時間吃藥。對於於久咳未癒，她一直也以為只是因為自己工作太累，導致身體狀態較差、治癒能力較弱。

女事主後經家人勸說到醫院做健康檢查，才發現自己的肺部右下肺葉有一處約1.6厘米、結構清晰的毛玻璃結節，後經進一步檢查確診罹患早期肺腺癌。

蔡聰聰醫生表示，如果咳嗽時間超過兩周仍未痊癒者，就該提高警覺。雖然咳嗽不是罹患肺癌的明顯症狀，但若久咳不癒就應自主做進一步的檢查，甚至透過醫院的精密儀器幫助發現細微病徵，找出可能的真正病因。

肺癌初期病徵不明顯

事實上，肺癌作為本港頭號癌症殺手，由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌的主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

值得留意的是，過去亦有不吸煙的女性患者也會罹患肺癌，原因是因為她們長期吸入廚房油煙，或受拜神的香火刺激而引發肺癌。

早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

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責任編輯:羅嘉欣