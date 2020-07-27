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【立法會選舉】謝偉銓報名參選 爭取連任建測規園界

政治 17:34 2020/07/27

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

謝偉銓報名參選爭取連任。（尹櫻霖攝）

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓，今日報名參選競逐連任。謝偉銓形容選情嚴峻，不過希望選舉可如期舉行。

謝偉銓稱，本港的規劃設計應以人為本，認為要監察政府，消滅超支和大白象工程。

謝偉銓形容今次參選，「選情非常非常嚴峻」。他指出，疫情關係令他無法如以前般接觸選民，許多選舉資訊只能透過社交媒體和網絡發布，又認為民主派參選人較擅長運用社交媒體進行宣傳。

建測界選民從2016年的7371名，增至今屆的9096名，謝偉銓表示，未知新增選民的取向，認為他的支持者未必活躍於社交媒體，選情會受影響。

外界有聲音建議，因應新冠肺炎疫情，延遲九月立法會選舉。謝偉銓稱，他個人希望選舉可如期舉行，認為選民希望投票表達意向，但明白健康人命重要，表示是否延遲選舉要交給政府和專家考慮。

民主派方面，建測界選委、建築師關兆倫早前宣布會參選建測界別。

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記者：尹櫻霖

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