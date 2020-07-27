【新冠肺炎】教育局宣布學校繼續暫停所有校內活動至8月16日　包括非正規課程學校

▲ 教育局今（27日）宣布，所有學校由周三（29日）起繼續暫停所有校內活動，直至8月16日（星期日）為止。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，教育局今（27日）宣布，所有學校由周三（29日）起繼續暫停所有校內活動，直至8月16日（星期日）為止，有關安排延長逾兩周，局方建議學校考慮改以網上形式進行補課或其他學習活動。

教育局早前宣布所有學校暫停所有校內活動包括各級補課及課外活動，為期兩周直至明日（28日）。

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教育局發言人今表示，鑑於疫情仍然嚴峻，確診數字持續高企，政府已宣布了一系列加強衞生防護措施，在學校方面，為保障學生、教職員以及公眾的健康及安全，經通盤考慮及諮詢專家意見後，決定延長上述措施直至8月16日為止，安排適用於提供非正規課程學校（包括補習學校）的面授課程和其他校內學生活動。

至於新學年（2020/21年度）開課安排及可否採用面授方式教學，教育局表示會繼續密切留意疫情的發展，並聽取衞生專家的意見，以及與學界商議新學年開學的各項安排，為了讓學校及家長作好準備，會在敲定開學安排後盡早公布有關詳情。

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責任編輯：馮琪雅