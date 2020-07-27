【新冠肺炎】上水屠房兩員工確診　另有2、3人亦初步確診

▲ （經濟日報資料圖片）

上水屠房疑爆發新冠肺炎，今日新增逾百宗本地感個案中，有2宗涉於上水屠房工作，另當處亦有2、3人初步確診。涉事屠房已作大清洗，衞生防護中心會安排確診病人的密切接觸者作檢疫，而非密切接觸者亦獲安排作檢測。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日接獲上水屠房兩宗確診個案，涉及第1671宗確診的52歲男子，於7月23日發病；另一人為第2770宗確診的60歲男子，於7月20日發病，二人不是獲豁免檢疫人士。

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中心另亦接獲該處再多2至3人初步確診，張竹君稱，上水屠房已作大清洗，會安排確診病人的密切接觸者作檢疫，而非密切接觸者亦獲安排作檢測。

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記者：陳正怡