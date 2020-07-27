科大教授研顯微鏡技術 助順利切除腫瘤免重做手術

▲ 遨天醫療科技研創了「計算高通量自發熒光顯微鏡」技術，以電腦計算配合顯微鏡，可以形成切除腫瘤的大範圍高清圖片，縮短病理學家檢視癌細胞的時間及提升準確度。（科大提供圖片）

切除腫瘤是癌症的常見治療方法，但手術有相當機會殘留癌細胞，令病人需要接受第二次切除。有科大教授成功研發新創技術，協助病理學家在手術中檢視癌細胞是否切除乾淨，能夠將檢視時間由30分鐘縮短至3分鐘，準確度由6至7成提升至9成半，減少病人接受第二次手術的機會，節省醫療資源。

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科大化學及生物學系助理教授黃子維表示，約有6成癌症病人需做切除腫瘤手術，但當中有2成人因有癌細胞殘留，需要做第2次手術。造成問題的原因在於現時手術中，醫生切除腫瘤後，要將其冷凍切片，給予病理學家快速檢視是否完全切除，至於詳細報告則要一周後才能完成，可能屆時才發現有癌細胞殘留。現時做法僅有約6至7成準確度，冷凍切片過程有難度而且需時30分鐘，令麻醉風險增加。

他成立的初創公司遨天醫療科技研創了「計算高通量自發熒光顯微鏡」技術，以電腦計算配合顯微鏡，可以形成切除腫瘤的大範圍高清圖片，免卻冷凍切片步驟，令檢視時間縮短至3分鐘，準確度提升至9成半。

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初企由今年3月起與瑪麗醫院合作採集數據，若結果滿意，則可在瑪麗醫院及年底在威爾斯醫院進行臨床試驗，料2021年底完成，2022年推出市場。他稱，新技術可以減少每年4000次切除手術，節省4億元的醫療成本，而雖然新技術的機械成本較冷凍切片貴，但由於毋須訓練人手學習冷凍切片，料醫院可在2年內回本。

▲ 「計算高通量自發熒光顯微鏡」技術形成的圖像（左）較冷凍切片後放到顯微鏡的圖像（右）更清晰。（科大提供圖片）

黃子維的團隊在今年奪得「科大-信和百萬獎金創業大賽」的金獎，黃子維說，團隊在成立初企之前已花逾百萬元開發技術，今年初取得美國專利並開設公司，他們將在年底申請成為科學園生物醫藥科技培育計劃項目。

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而由科大畢業生黃嘉錢創立的生物科技初創企業「賽百思科技」在大賽中奪得冠軍。初企將科大研發光敏水凝膠商品化，能夠應用於細胞培育中，較傳統動物源水凝膠更可靠，以提升實驗準確度，可協助新藥研發。初企被環球科技企業默克集團選為中國加速器項目，亦是科學園生物醫藥科技培育計劃項目之一，黃嘉錢指公司會集中經營科研機構市場。

科大創業中心主任陳雙幸指，兩間得獎初創公司都擁有領先科技，而且有可靠的商業運作模式。他又稱，新冠肺炎疫情令不少人覺得衞生保健存有問題，見到今年不少參賽團隊都以生物科技為主題，認為反映生科是未來科研的大趨勢。

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記者：徐紹軒