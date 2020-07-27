  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (週一) 18:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【立法會選舉】提名期周五截止　民建聯派一隊「超區」名單爭兩席

政治 17:59 2020/07/27

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民建聯主席李慧琼聯同顏汶羽、温和達及盧婉婷今日報名參加2020立法會區議會(二)功能界別選舉。（ 林宇翔攝）

立法會選舉提名期本周五截止。民建聯主席李慧琼、副秘書長顏汶羽，今日以一張名單遞交提名表格。李慧琼表示，希望以一張名單守住兩個席位，但目前仍不夠票，所有不要「亂局」的市民，可以投票支持「建設力量團隊」，保住立法會的聲音。

李慧琼又強調，目前已得到40多名，跨黨派區議員提名，建制派會團結一致打好這場仗。而新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、自由黨黨魁鍾國斌，以及坐擁28萬會員的新社聯支持。她坦言，目前疫情嚴峻，對競選工程的確會有影響，接觸市民亦是相當艱難，民建聯已減少街站數目，但就改為利用網上科技，同市民在網上溝通，亦會做小範圍拜訪。
    
排名單第二的顏汶羽就表示，今次獲工聯會、新民黨、經民聯、自由黨，以及新社聯等團體跨黨派支持，他表明，參選是希望告訴全港市民，香港仍然有建設既力量、理性既聲音。

另外，民建聯深水埗區議員劉佩玉亦於同日報名，角逐功能組別區議會（第一）議席。「區一」議席由約500名區議員互選產生，但當中有超過380位屬民主派議員，被問到對她的選情有何影響，劉佩玉稱現時最重要是做好選舉工程，取得建制派其他區議員支持。
 

責任編輯：李淇

民建聯 立法會 選舉 疫情 立法會選舉

最高瀏覽

【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
13:52 2020/07/26
【新冠肺炎】14歲女童確診住院隔離　洗手間內遭少年強姦友人全拍片
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
今日 09:04
【新冠肺炎】消息：行會討論午市禁堂食及室外「口罩令」　最快今日公布
【涼薄僱主】設計組合櫃床變「封閉式姐姐房」　網民：焗死都唔知咩事
17:57 2020/07/26
【涼薄僱主】設計組合櫃床變「封閉式姐姐房」　網民：焗死都唔知咩事