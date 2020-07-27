【立法會選舉】提名期周五截止　民建聯派一隊「超區」名單爭兩席

▲ 民建聯主席李慧琼聯同顏汶羽、温和達及盧婉婷今日報名參加2020立法會區議會(二)功能界別選舉。（ 林宇翔攝）

立法會選舉提名期本周五截止。民建聯主席李慧琼、副秘書長顏汶羽，今日以一張名單遞交提名表格。李慧琼表示，希望以一張名單守住兩個席位，但目前仍不夠票，所有不要「亂局」的市民，可以投票支持「建設力量團隊」，保住立法會的聲音。

李慧琼又強調，目前已得到40多名，跨黨派區議員提名，建制派會團結一致打好這場仗。而新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、自由黨黨魁鍾國斌，以及坐擁28萬會員的新社聯支持。她坦言，目前疫情嚴峻，對競選工程的確會有影響，接觸市民亦是相當艱難，民建聯已減少街站數目，但就改為利用網上科技，同市民在網上溝通，亦會做小範圍拜訪。



排名單第二的顏汶羽就表示，今次獲工聯會、新民黨、經民聯、自由黨，以及新社聯等團體跨黨派支持，他表明，參選是希望告訴全港市民，香港仍然有建設既力量、理性既聲音。

另外，民建聯深水埗區議員劉佩玉亦於同日報名，角逐功能組別區議會（第一）議席。「區一」議席由約500名區議員互選產生，但當中有超過380位屬民主派議員，被問到對她的選情有何影響，劉佩玉稱現時最重要是做好選舉工程，取得建制派其他區議員支持。



責任編輯：李淇