【新冠肺炎】機管局指有機場員工家人確診　相關職員工作範圍進行清潔消毒

▲ 機場管理局接獲兩宗機場員工家人確診感染 2019 冠狀病毒病的報告。（經濟日報資料圖片）

機場管理局於今（27日）表示，接獲兩宗機場員工家人確診感染 2019 冠狀病毒病的報告。為保障旅客及機場員工衞生安全，機管局已安排相關員工曾當值的地點及附近範圍進行清潔及消毒。

機管局表示，接獲機場保安有限公司通知，一名機場保安的家人確診，該名職員最後上班日期為 7 月 25 日，他已暫停工作等候進行病毒檢測。機場保安有限公司已安排與該名職員同一更次當值的其他職員接受病毒檢測。機管局已安排深層清潔及消毒有關的工作範圍，包括興建中的新旅客捷運系統車廠及一號客運大樓7樓的職員通道。

另外，機管局亦收到天仁茗茶通知，該公司機場分店一名職員的家人確診，而該名職員病毒檢測結果為陰性。該名員工的最後上班日期為 7 月 18 日，而所有於該分店工作的職員亦已被安排進行病毒檢測。為公共衞生安全起見，相關店舖已關閉進行清潔及消毒，並暫停營業直至 8 月 10 日。機管局亦已安排於該店舖附近範圍進行深層清潔及消毒。

機管局指，一直有嚴格的指引提供予機場服務商及外判公司，以確保機場員工及旅客的公共衞生安全，包括所有進入機場客運大樓人士都必須通過體溫檢測及佩戴口罩，加強清潔及消毒，及於客運大樓多處提供消毒搓手液，並設有消毒通道供前線職員使用。

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責任編輯：洪芷晴