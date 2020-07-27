搭車搭𨋢要消毒雙手  戶外實驗教你正確使用消毒噴霧殺菌

第三波疫情爆發，全城再次進入緊急防疫狀態，戴口罩、勤洗手是指定動作，希望大家同心抗疫，盡快回復正常生活。防疫措施相信大家都會遵守，但有否想過怎樣才能達到最佳效果呢？

要揀選合符安全標準兼且獲證明消毒能力高的消毒液，最好是有實測報告提供，更能給予消費者信心。經香港學府權威認證的BioEm空氣消毒淨化液，雖已在英國標準EN 1276:1997針對6種細菌及3分鐘細菌測試中，證實殺滅率達99.991%，但團隊認為3分鐘時間的測試未必適用於日常生活，團隊於是委託香港廠商會檢定中心再替BioEm進行實驗室及戶外殺菌實驗。

測試十秒殺菌99.99%

是次實驗針對BioEm的使用量及與細菌接觸時間為準則，以更專業角度作比對，並得出一個更切合大眾需要的報告。在實驗室的測試中，根據國家標準GB 15979-2002，以最常接觸到的大腸桿菌及葡萄球菌進行測試，結果顯示以0.5ml BioEm消毒液與細菌接觸10秒，殺滅葡萄球菌高達99.99%，如果將接觸時間拉長至60秒，則可殺掉99.99%大腸桿菌。實驗結果反映使用BioEm消毒液接觸細菌時間愈長，殺滅細菌效果愈佳。

▲ 實驗結果反映使用BioEm消毒時間愈長，殺滅細菌效果愈佳。

或者大家仍會有疑問，實驗室測試效果顯著，但在實際使用時又是否達到一致的效果？為了解在戶外環境使用BioEm消毒液時，如何可以達致最佳消毒效果，香港廠商會檢定中心再於室外進行測試。

實際環境一樣殺滅細菌

6位測試者被安排進行不同的日常生活項目，包括搭𨋢、乘搭的士、到公園接觸健身設施及使用公共洗手間，讓他們雙手沾上細菌，再抽取手上細菌樣本，以測試BioEm消毒液在實際環境下的殺菌效能。

▲ 6位測試者被安排進行不同的日常生活項目，包括搭𨋢、乘搭的士等。

當6位測試者雙手在戶外沾了細菌後，化驗所人員會為他們的左手噴上BioEm消毒液，右手則沒有進行任何消毒程序，最後雙手分別浸到特定水劑中，把細菌沖到袋中，然後回實驗室比對細菌數量。

實驗結果再一次顯示，以1ml BioEm消毒液消毒10秒，殺菌率達66.4%，但接觸時間延長至40秒，殺菌率則達82.1%。

▲ 搭𨋢時按掣，是都市人每日都會遇到的場景。

總結以上兩項測試，如果想短時間內消毒，建議盡量沾濕BioEm空氣消毒淨化液，如在一般情況使用，則可以噴4下BioEm消毒液（約0.5ml），最佳消毒時間為60秒。

（資料由客戶提供）