【新冠肺炎】張竹君：初步確診者及家人不應外出　中心會安排入院和檢疫

▲ 張竹君表示，如果家中出現初步確診個案，病人和其家人不應外出，（馮漢柱攝）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布，今日（27日）新增145宗確診個案，另有60多宗初步確診，截至今日中午12時，有超過100名確診人士等候入院。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，部分初步確診個案由醫管局24小時負責檢測，衞生防護中心會聯絡病人安排入院，以及其家人接受檢疫。

她續指，醫管局翌日會將初步確診個案的化驗樣本，交到衞生署化驗所再進行化驗，即日就會有結果，但有時私家化驗所或私家醫院檢測後的初步確診個案，應要將樣本送到衞生署再進行確診測試，其間可能程序上如不清楚要將樣本交到衞生署，或運作安排不夠快，從而拖慢了衞生署檢測確診的結果。

張竹君表示，如果家中出現初步確診個案，病人和其家人不應外出，日常需要應找親友或速遞中心協助，並將物資放在門口交收。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。



同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：陳子謙