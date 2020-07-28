【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持　女神Ali透露何時會結婚

▲ 李佳芯與陳炳銓拍拖約6年，感情穩定。

TVB劇《殺手》的Cash（李佳芯飾）情傾浪子Zero（陳豪飾）。在現實中的李佳芯（Ali）與男友陳炳銓指拖約6年，感情十分穩定。

女神李佳芯接受TOPick專訪分享愛情觀，認為拍拖和結婚很不同，不過兩者都需要時間和緣份去決定。

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▲ 李佳芯於TVB劇《殺手》飾演Cash。（《殺手》劇照）

李佳芯感情事成焦點

作為公眾人物，李佳芯的感情事不免成為觀眾茶餘飯後的話題，她豁達說：「自己小時候也會很想知道電視明星的事，有八卦新聞也會去八卦，所以到了自己在這位置時也會理解。」

Ali續指：「傳媒也會寫得Juicy一點、八卦一點，或者會對你的事感到好奇，想窺探你的私生活。這只能盡量以同理心去消化，同時需要平衡自己。」

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▲ 李佳芯認為置業和結婚同樣需要緣份。（陳家瑩 攝）

李佳芯一切隨緣

本來打算低調處理感情事的Ali表示：「我也不是甚麼也想告訴別人，比較低調，但入行後便要接受或習慣這種新的模式。」

李佳芯與在ViuTV工作的陳炳銓拍拖約6年，有指二人近日一起築愛巢，也令外界認為二人有結婚打算。

Ali表示：「買樓是一個一直以來都想做的事，但樓價到現時仍不跌，所以便隨緣。在我心中，買樓和結婚都是隨緣，買樓要視乎有沒有錢、能力，感情也是累積而成的能力。」

她感慨指：「感情有時可以很脆弱，但同時也需要時間去了解一個人是否適合自己，始終拍拖和結婚完全是兩回事，兩者都需要時間和緣份去決定。」

▲ 李佳芯認為拍拖和結婚是截然不同。（陳家瑩 攝）

拍拖與結婚是兩回事

問到何時結婚，Ali認為：「結婚其實需要一個衝動，拍拖時可以是兩個獨立的人，兩個人走在一起可以互相令對方成長、互相欣賞。」

她透露婚姻觀：「心目中的結婚是兩個人是否願意拋掉一些自己固有的習慣，為對方去放下一些屬於自己的部分而拼合的一件事，所以跟拍拖是有分別的。不再是兩個獨立的人，而是兩個人都要放下一些『自己』，然後結合的一件事。」

▲ 李佳芯現正蜜運中。（陳家瑩 攝）

李佳芯又謂：「在這個年代是不容易的，每個人都會有自己的想法，會有自己的要求和憧憬。兩個人都要放低自己，除了緣份外都想不到會是甚麼，可能是福氣吧。」

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Makeup：San Chan

Hair：Ziv Lau @il Colpo

Costume：D-mop

場地提供：港威酒店

記者：梁樂欣