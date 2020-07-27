浸大動畫媒體平均46人爭一位　教大歷史及幼教課程大熱

▲ 浸會大學「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」平均46人爭1學額。（資料圖片）

中學文憑試放榜後，大學聯招（JUPAS）最後一輪改選已於上周六（25日）結束，多個熱門學科競爭比率較早輪改選稍為放緩，浸會大學電影動畫及媒體藝術專修仍多達平均46人爭1個學額，亦是連續兩年成競爭最激烈學科；教育大學的歷史教育及幼兒教育則平均30至34人爭一位。

多間資助大學今（27日）陸續公布聯招改選後的熱門學科申請數字，以首三志願（Band A）申請人數計算，浸大多個學科競爭相對較激烈，其中「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」，有550人競逐12個學額，平均46人爭一位，相比上一輪平均55人爭一位，以及去年同期50人爭一位稍為緩和。

浸大的商業計算及數據分析理學士則平均41人爭人一位；電影電視專修亦有590人爭20個學額，平均30人爭一位。

教育課程續成大熱，教大歷史教育有336人競爭10個學額，平均34人爭一位，稍為低過上一輪的39人爭一位；教大幼教及中文大學的教育學士（幼兒教育），亦分別平均30人及25人爭一位，兩者均較上一輪分別39及48人爭一位的比率大幅回落。

多間大學的體育學科亦相對競爭激烈，其中教大的體育教育、浸大體育及康樂管理，以及中大健康與體育運動科學，分別平均29人、28人及22人爭一位。

此外，工程學、理學及工商管理等學科亦有較多人報讀，中大工程學及理學分別有1,642人及1,526人報讀，科技大學工程學則有1,513報讀。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，一般考生在放榜後會按實際成績改選，例如原本報讀中大及港大幼教課程的考生，或會因成績未達標而「退而求其次」改選教大，故前者的競爭比率跌幅較大，但部分課程如浸大動畫及媒體藝術專修，因其他院校無同類課程，有興趣在這方面發展的考生料會繼續報讀，令競爭依然競烈。

不少院校在疫情下改為網上面試，吳寶城指出，「網上面試考生會較易鬆懈，出現說話不清，沒有望住對方說話」，提醒考生要特別按網上面試作出調適，例如在家中找出網絡較穩定的位置，即使遇到「hang機」、畫面不清或斷線亦切忌方寸大亂，應立即向院校面試人員表達有關情況。

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記者：馮琪雅