浸大動畫媒體競爭比去年更激烈　平均55人爭一位　教大歷史及幼教課程大熱

▲ 浸會大學「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」平均55人爭1學額，較去年同期約50人爭一位更激烈。（資料圖片）

中學文憑試放榜後，大學聯招（JUPAS）最後一輪改選已於上周六（25日）結束，多個熱門學科競爭比率較早輪改選稍為放緩，但浸會大學電影動畫及媒體藝術專修仍維持平均55人爭1個學額，較去年平均5人爭一位更激烈，更是連續兩年成競爭最激烈學科，同系的電影電視專修學科亦多達36人爭一位；教育大學的歷史教育及幼兒教育則平均30至34人爭一位。

多間資助大學今（27日）陸續公布聯招改選後的熱門學科申請數字，以首三志願（Band A）申請人數計算，競爭最激烈學科為浸大「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」，有664人競逐12個學額，平均55人爭一位，與上一輪改選數字相同，但較去年同期約50人爭一位更激烈；同「電影主修-電影電視專修」亦有713人爭20個學額，平均36人爭一位。

其他熱門學科包括教大的歷史教育，有336人競爭10個學額，平均34人爭一位，稍為低過上一輪的39人爭一位；向來熱門的幼兒教育學科，教大幼教及中文大學的教育學士（幼兒教育），分別平均30人及25人爭一位，兩者均較上一輪分別39及48人爭一位的比率大幅回落。

多間大學的體育學科亦相對競爭激烈，其中教大的體育教育及中大健康與體育運動科學，分別平均29人及22人爭一位；嶺南大學本學年新增的環球博雅教育亦多達22人爭一位。

此外，工程學、理學及工商管理等學科亦有較多人報讀，中大工程學及理學分別有1,642人及1,526人報讀，科技大學工程學則有1,513報讀。

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記者：馮琪雅