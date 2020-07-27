涉藏噴漆認管有物品意圖損壞財產 17歲男生判服務令60小時

▲ 去年117歲男學生涉於將軍澳管有1罐噴漆，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，今日於觀塘裁判法院被判60小時社會服務令。（經濟日報資料圖片）

去年11月13日多區發生示威衝突，17歲男學生涉於將軍澳管有1罐噴漆，早前承認管有物品意圖損壞財產罪，今（27日）於觀塘裁判法院被判60小時社會服務令。裁判官指，被告獲得家人朋友的支持及監管，不宜判處感化令。

被告為17歲男學生，將於下學年升讀中六，早前承認1項管有物品意圖損壞財產罪。

控罪指，被告於2019年11月13日在將軍澳寶順路與翠嶺路交界管有1罐噴漆，意圖用作損壞他人財產。

辯方今天補充求情時指，本案並非同類案件中最嚴重，而被告現時亦已深感後悔，明白到自己表達訴求的方式不理想，辯方指報告雖然建議判處短期的社會服務令，但並不反對判處感化令，希望裁判官予以考慮。

裁判官判刑時指，被告獲得家人和朋友的支持和監管，認為被告已經有足夠的指導，因此感化令並不適合，亦不能幫助被告，最終判處被告60小時社會服務令。

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記者：王仁昌