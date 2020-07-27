涉推跌區議會候選人兼刑毁手機 項目經理認罪判服務令160小時

▲ 被告黃偉倫（40歲），報稱設計裝修項目經理，早前承認1項普通襲擊及1項刑事損壞罪。（經濟日報資料圖片）

40歲設計裝修項目經理涉於去年10月25日在將軍澳推跌區議會候選人葉子祈，及將葉的手機奪去及丟落橋下。涉案項目經理早前承認普通襲擊及刑事損壞罪，今（27日）於觀塘裁判法院被判160小時社會服務令，及賠償800元給事主。

被告黃偉倫（40歲），報稱設計裝修項目經理，早前承認1項普通襲擊及1項刑事損壞罪。

辯方今天補充求情指，被告案發時不懂得處理現場情況，犯案是出於一時衝動。

裁判官判刑指，考慮到事主在案中傷勢不重，而且被告主動認罪，最終判被告160小時社會服務令，及就刑毀罪向事主賠償800元。

案情指，被告於2019年10月25日在將軍澳都會站附近，與葉子祈發生爭執，及後被告用手推倒葉，使葉的後腦撞向玻璃門，又搶去葉的手機，及把手機丟落天橋。

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記者：王仁昌