被陳志全私人檢控普通襲擊　郭偉強申選舉後再處理獲批

▲ 提告的陳志全議員亦有到庭，他指私人檢控應該是民間最後的法律手段，批評警方於他報警後數月仍未有提出刑事檢控。（經濟記者攝）

今年5月立法會內務委員會選舉主席期間，人民力量議員陳志全疑被工聯會議員郭偉強拉倒在地上，陳志全提出私人檢控，控告郭偉強1項普通襲擊罪。案件今（27日）在西九龍裁判法院的提訊。郭申請押後案件待律政司考慮是否介入案件，以及希望押後至立法會選舉結束後再提訊，因不想事件於選舉期間被政治炒作，控方不反對押後案件，郭暫時毋須答辯，案件將於9月14日再訊。

傳票控罪指，陳志全於2020年6月4日提出告發，指稱郭偉強（42歲）於2020年5月8日於立法會綜合大樓1號會議室，有意或罔顧後果地，使陳志全意識到即時及不合法的人身暴力，因而襲擊陳志全。

被控的郭偉強今申請押後案件以索取醫療報告，以及待律政司考慮是否介入案件。代表律師續指，因立法會選舉將至，被告不想事件被政治炒作或宣傳，提議押後至選舉結束後再作提訊。

提出檢控一方的陳志全不反對押後，郭暫時毋須答辯。裁判官押後案件至9月14日再訊。

提告的陳志全議員亦有到庭，他指私人檢控應該是民間最後的法律手段，批評警方於他報警後數月仍未有提出刑事檢控，形容為警方的不作為及作出政治不檢控。

記者：林欣樂