涉出售冒牌波鞋　警員認罪判80小時服務令

▲ 25歲男警員涉於網上平台出售偽造商標的adidas球鞋，男警員早前於觀塘裁判法院承認出售應用偽造商標的貨品及抗拒海關人員等4項控罪。（經濟日報資料圖片）

25歲男警員涉於網上平台出售偽造商標的adidas球鞋，海關關員放蛇與其進行交易，期間男警員一度嘗試逃避關員追捕不果，男警員早前於觀塘裁判法院承認出售應用偽造商標的貨品及抗拒海關人員等4項控罪，今（27日）被判80小時社會服務令。

涉案被告黃港恆被控於2019年1月29日，在觀塘港鐵站出售1對偽造adidas商標的球鞋，及管有兩對偽造adidas商標的球鞋，以及與同日抗拒兩名海關關員。

案情指，海關於網上巡邏時發現被告於網上平台Carousell以500元出售adidas球鞋，遂放蛇相約被告交收，雙方於觀塘港鐵站交收時，被告其後嘗試拒捕，期間3名關員受傷。

辯方早前曾求情時指，被告於過去1年的社會事件中一直在前線機動部隊執勤，更曾因此受傷及遭「起底」。裁判官早前決定先為被告索取社會服務令報告，並將案件押後至今早判刑。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝