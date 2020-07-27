【新冠肺炎】香港大球場清潔女技工初步確診　上周五最後上班

▲ 康文署今日（27日）表示，1名在香港大球場負責清潔工作的女技工初步確診。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，多個政府部門有員工確診，康文署今日（27日）表示，1名在香港大球場負責清潔工作的女技工初步確診。

康文署表示，因應疫情，香港大球場已於本月15日關閉，而該名技工最近一次上班日為本月24日，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，最近沒有外遊紀錄，早前因身體不適到醫院求醫，並於今早獲通知初步確診，目前將安排入院接受隔離治療，情況穩定。

康文署續稱，會積極配合衞生防護中心進行流行病學調查，包括安排與該名技工共同辦公的同事接受病毒測試，有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。署方表示高度關注疫情，會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫。

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責任編輯：馮琪雅