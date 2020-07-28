【新冠肺炎】禁堂食、口罩令、限聚令明日凌晨生效　一文看清4大「加辣」防疫措施及免費檢測

▲ 政府推出4大「加辣」防疫措施，包括禁止食肆全日堂食，明日凌晨開始生效。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，政府進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人，以及體育處所及游泳池關閉，連同早前12類處所等繼續停止營業。所有措施明日（29日）凌晨起生效，為期7日，直至8月4日。

1. 食肆全日禁堂食

受影響處所可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物或飲品

美食廣場需要關閉座位

酒吧需繼續關閉

食客進入前要量度體溫及提供酒精搓手液

Q: 室外工作人士如何用膳？

政務司司長張建宗指，希望大家包容、買外賣，如在辦公室工作，最好在工作地點附近買飯盒回公司吃。至於是否可在郊野公園吃，他說無限制，但不能構成環境污染。

2. 室內及室外的公眾地方強制戴口罩

所有公眾地方均須佩戴口罩

除進食、服藥、未滿2歲、身體或精神疾病等，有合理辯解可豁免

吸煙及運動都不能豁免

違例者最高可罰款5,000元

3. 限聚令收緊至2人

第599G章列明一些受豁免群組聚集，例如共住的同一戶人，或者在同一交通工具上，即使是多於二人的群組聚集，都是可獲豁免

4. 所有體育場所及游泳池要停業

13類需要關閉的處所：

1.酒吧及酒館

2.遊戲機中心

3.浴室

4.健身中心

5.遊樂場所

6.公眾娛樂場所，包括電影院及娛樂遊戲站

7.派對房間

8.美容院、按摩院

9.會址

10.夜店或夜總會

11.卡拉OK場所

12.麻將天九耍樂處

13.體育館及泳池

此外，民政事務總署與東華三院攜手合作，今日（27日）展開「慈雲山檢測計劃」，為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測。有關詳情可致電黃大仙民政事務處熱線9617 0211。

民政事務總署會先於今日到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並計劃於明日（29日）收回樣本進行測試。政府呼籲居民積極參加，準時交回樣本，使檢測計劃可涵蓋更多居民，也讓家人及鄰居安心，而不幸受感染者亦可早日得知確診並及早求醫。

此外，醫管局指定的22間普通門診由7月27日起，星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。詳情即睇：【下一頁】

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記者：陳子謙