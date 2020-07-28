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【防疫措施】禁堂食、口罩令、限聚令星期三生效　一文看清豁免、罰則及免費檢測

社會 10:44 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

政府推出4大「加辣」防疫措施，包括禁止食肆全日堂食，明日凌晨開始生效。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，政府進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人，以及體育處所及游泳池關閉，連同早前12類處所等繼續停止營業。所有措施明日（29日）凌晨起生效，為期7日，直至8月4日。

1. 食肆全日禁堂食

  • 受影響處所可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物或飲品
  • 美食廣場需要關閉座位
  • 酒吧需繼續關閉
  • 食客進入前要量度體溫及提供酒精搓手液

2. 室外工作人士如何用膳？

政務司司長張建宗指，希望大家包容、買外賣，如在辦公室工作，最好在工作地點附近買飯盒回公司吃。至於是否可在郊野公園吃，他說無限制，但不能構成環境污染。

【禁堂食】地盤及修路工人、寬頻推銷員何處用膳？　政府再呼籲：公園食飯可以坐開些

3. 室內及室外的公眾地方強制戴口罩

  • 所有公眾地方均須佩戴口罩
  • 除進食、服藥、未滿2歲、身體或精神疾病等，有合理辯解可豁免
  • 吸煙及運動都不能豁免
  • 違例者最高可罰款5,000元或被定額罰款2,000元

【新冠肺炎】男子街上偶遇彬記群組確診阿伯吸煙　聊天10多分鐘中招

4. 限聚令收緊至2人

  • 第599G章列明一些受豁免群組聚集，例如共住的同一戶人，或者在同一交通工具上，即使是多於二人的群組聚集，都是可獲豁免。
  • 違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月；受罰者可繳交定額罰款2,000元來解除所需負上的法律責任。

12類可豁免情況：

  • 與交通運輸有關的聚集，如搭巴士、搭地鐵等
  • 執行政府職能
  • 執行法定團體或政府諮詢機構職能
  • 在工作地點上班工作
  • 看醫生或進行醫護治療
  • 共住的同一户人
  • 進行司法或法律事項的相關聚集
  • 立法會或區議會進行的程序
  • 喪禮、哀悼相關的祭祀或儀式
  • 婚禮不多於20人
  • 團體會議或股東會議，不得多於20人
  • 有助預防及控制疾病相關的聚集

【新冠肺炎】政府宣布全日禁堂食限聚令收緊至兩人　周三凌晨起生效為期7天

5.  所有體育場所及游泳池要停業

13類需要關閉的處所：

  • 1.酒吧及酒館
  • 2.遊戲機中心
  • 3.浴室
  • 4.健身中心
  • 5.遊樂場所
  • 6.公眾娛樂場所，包括電影院及娛樂遊戲站
  • 7.派對房間
  • 8.美容院、按摩院
  • 9.會址
  • 10.夜店或夜總會
  • 11.卡拉OK場所
  • 12.麻將天九耍樂處
  • 13.體育館及泳池

【新冠肺炎】市民硬闖已關閉沙灘　康文署發出逾1500次勸諭及曾報警

6.　慈雲山檢測計劃如何推行?

民政事務總署與東華三院攜手合作，今日（27日）展開「慈雲山檢測計劃」，為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測。有關詳情可致電黃大仙民政事務處熱線9617 0211。

民政事務總署會先於今日到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並計劃於明日（29日）收回樣本進行測試。政府呼籲居民積極參加，準時交回樣本，使檢測計劃可涵蓋更多居民，也讓家人及鄰居安心，而不幸受感染者亦可早日得知確診並及早求醫。

【新冠肺炎】港府將為4萬名慈雲山屋邨居民檢測　未來數日推出

【新冠肺炎】當局向慈正邨居民派樣本瓶　另有市民凌晨1時起已到普通科門診排隊取

7.　如何參加醫管局普通科門診檢測？

醫管局指定的22間普通門診由7月27日起，星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。詳情即睇：【下一頁】

確診個案實時追蹤，立即下載《香港經濟日報》App：https：//bit.ly/2CGXvzF

實時追蹤確診者住所/出現地點，立即下載《香港經濟日報》App：https：//bit.ly/2CGXvzF

記者：陳子謙

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