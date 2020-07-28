【防疫措施】禁堂食、口罩令、限聚令星期三生效 一文看清豁免、罰則及免費檢測
本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（27日）新增145宗確診個案，連續6日確診「破百」，政府進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制市民於室內及室外的公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人，以及體育處所及游泳池關閉，連同早前12類處所等繼續停止營業。所有措施明日（29日）凌晨起生效，為期7日，直至8月4日。
1. 食肆全日禁堂食
- 受影響處所可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物或飲品
- 美食廣場需要關閉座位
- 酒吧需繼續關閉
- 食客進入前要量度體溫及提供酒精搓手液
2. 室外工作人士如何用膳？
政務司司長張建宗指，希望大家包容、買外賣，如在辦公室工作，最好在工作地點附近買飯盒回公司吃。至於是否可在郊野公園吃，他說無限制，但不能構成環境污染。
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3. 室內及室外的公眾地方強制戴口罩
- 所有公眾地方均須佩戴口罩
- 除進食、服藥、未滿2歲、身體或精神疾病等，有合理辯解可豁免
- 吸煙及運動都不能豁免
- 違例者最高可罰款5,000元或被定額罰款2,000元
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4. 限聚令收緊至2人
- 第599G章列明一些受豁免群組聚集，例如共住的同一戶人，或者在同一交通工具上，即使是多於二人的群組聚集，都是可獲豁免。
- 違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月；受罰者可繳交定額罰款2,000元來解除所需負上的法律責任。
12類可豁免情況：
- 與交通運輸有關的聚集，如搭巴士、搭地鐵等
- 執行政府職能
- 執行法定團體或政府諮詢機構職能
- 在工作地點上班工作
- 看醫生或進行醫護治療
- 共住的同一户人
- 進行司法或法律事項的相關聚集
- 立法會或區議會進行的程序
- 喪禮、哀悼相關的祭祀或儀式
- 婚禮不多於20人
- 團體會議或股東會議，不得多於20人
- 有助預防及控制疾病相關的聚集
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5. 所有體育場所及游泳池要停業
13類需要關閉的處所：
- 1.酒吧及酒館
- 2.遊戲機中心
- 3.浴室
- 4.健身中心
- 5.遊樂場所
- 6.公眾娛樂場所，包括電影院及娛樂遊戲站
- 7.派對房間
- 8.美容院、按摩院
- 9.會址
- 10.夜店或夜總會
- 11.卡拉OK場所
- 12.麻將天九耍樂處
- 13.體育館及泳池
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6. 慈雲山檢測計劃如何推行?
民政事務總署與東華三院攜手合作，今日（27日）展開「慈雲山檢測計劃」，為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測。有關詳情可致電黃大仙民政事務處熱線9617 0211。
民政事務總署會先於今日到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並計劃於明日（29日）收回樣本進行測試。政府呼籲居民積極參加，準時交回樣本，使檢測計劃可涵蓋更多居民，也讓家人及鄰居安心，而不幸受感染者亦可早日得知確診並及早求醫。
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7. 如何參加醫管局普通科門診檢測？
醫管局指定的22間普通門診由7月27日起，星期一至五（公眾假期除外）早上7時半至8時半派發樣本收集包，內有樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。詳情即睇：【下一頁】
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記者：陳子謙