【新冠肺炎】食環署首控3人違「口罩令」　涉2名街市檔戶及1名送貨員　

▲ 食環署今日派員巡查街市，向3名沒有佩戴口罩的人士作出檢控。（陳靜儀攝）

食物環境衞生署今日（27日）表示，3名人士因在街市範圍內沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關規定被檢控，今次是食環署首次控告違反《規例》有關規定人士。

食環署發言人表示，自《規例》有關在室內地方須佩戴口罩的規定實施後，已加強巡查轄下街市，今日派員進行巡查時，發現2名分別在北河街街市及土瓜灣街市的檔戶，以及1名送貨到瑞和街街市的男子在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，食環署人員遂檢控該3名人士。

發言人指，根據《規例》，任何人未有按規定佩戴口罩即屬犯罪，最高可處罰款五千元或被定額罰款2,000元，發言人續說，為保障街市檔戶及市民的健康及安全，呼籲市民須遵照《規例》相關規定，在街市範圍內佩戴口罩，署方會繼續加強巡查及執法行動，確保有關人士遵照規定。

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責任編輯：馮琪雅