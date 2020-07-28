【新冠肺炎】兩人限聚令鄧兆尊能否「一拖三」？　兆尊：憂慮疫情很少出街

▲ 2人限聚令引發部份網民好奇鄧兆尊能否如以往般「一拖三」。

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，確診人數屢破新高，政府今日（27日）公布新一輪防疫措施，包括將限聚令縮減至2人。不過，新例就引發部份網民好奇心，紛紛關心起鄧兆尊能否如以往般「一拖三」出街食飯。

網民戲稱：有否想過鄧兆尊感受？

2人限聚令的措施即將在本周三（29日）凌晨起實施，網絡上亦掀起不少討論。不過，偏偏有網民關心起過去一直享受齊人之福、「一拖三」的鄧兆尊，應該在這次2人限聚令下如何自處，更直言「有無諗過鄧兆尊感受？」

對於網民的憂慮，鄧兆尊今日回應傳媒時表示，其實自己也很擔心疫情，所以目前也很出街，多數整天留在家中，多謝網民的關心。

對於近期有否與3位紅顏知己一同外出，鄧兆尊表示近期沒這方面的時間，因女方比較緊張疫情，早前只有自己戴着口罩出街，加上即將全面禁止堂食，接下來的日子將打買外賣或者拜託工人煮飯。

▲ 鄧兆尊表示疫情下減少外出

鄧兆尊曾稱對三女友一視同仁

人所共知鄧兆尊多年來均擁有3位紅顏知己，分別是被慣稱為大婆的Carmen、二房Cherry（車厘子）及三房Claire。

雖然早前他已跟三房Claire和平分手，但鄧兆尊後來已極速另有新歡，並稱對方姓陳，可暫叫作L小姐。

過去鄧兆尊曾稱對三個女友一視同仁，不會特別偏愛哪一個，也指不會跟她們結婚，稱「香港一夫一妻制很困擾我」，甚至去街也盡量三人或二人同行，也不會公開拖手，因此過去三女友和平共處。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://https：//bit.ly/3bebLM2