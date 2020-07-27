【新冠肺炎】慈雲山檢測計劃明起展開　首日向慈正邨兩座樓宇居民派樽

▲ 民政事務總署與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」，明日（28日）首先到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶。（資料圖片）

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，民政事務總署與東華三院合作，今日（27日）推出「慈雲山檢測計劃」，為屬重災區之一的慈雲山居民安排由檢測承辦商中龍檢驗認證所提供的2019冠狀病毒病檢測服務。

民政總署將於明日（28日）展開為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測。民政總署明日會先到慈正邨兩座樓宇派發檢測樣本瓶，並計劃於翌日（29日）收回樣本進行測試。政府呼籲居民積極參加，準時交回樣本，使檢測計劃可涵蓋更多居民，讓受感染者可早日得知確診並及早求醫。

署方指，計劃涉及約4萬名居民，當中的人手、檢測和相關後勤安排工作壓力不少，須有序地進行，盼居民諒解，並承諾會致力盡快進行，以回應居民關注，市民可致電黃大仙民政事務處熱線9617 0211查詢有關計劃詳情。

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責任編輯：馮琪雅