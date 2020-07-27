港澳辦︰為香港抗疫提供一切必要支持

▲ 港澳辦表示，中央政府高度關注相關疫情變化和防控工作。（陳靜儀攝）

國務院港澳事務辦公室發言人發表談話表示，中央政府高度關注近期香港疫情，非常關心香港居民的身體健康和生命安全，將為香港抗擊疫情提供一切必要支持。

發言人表示，香港新一輪疫情暴發後，中央政府高度關註香港疫情變化和防控工作，繼續全力支持特區抗疫，並將應港府請求，提供一切必要的支持和幫助，特別是提高核酸檢測能力、加快建設臨時隔離及治療中心等，以協助特區盡快控制疫情。

發言人指出，面對嚴峻的疫情，港府迅速行動，果斷採取加強病源追蹤、加大邊境管制、嚴格控制公共場所聚集、收緊豁免檢疫安排等一系列更為嚴格的防疫抗疫措施，體現出民眾至上、勇於作為的擔當精神。

發言人強調，生命寶貴，防疫至重。批評在香港疫情蔓延的非常時期，有少數人甚至是醫護人員在政治偏見和政治操弄企圖的驅使下，挖空心思拋出一些奇談怪論，甚至造謠污衊，以阻撓中央有關部門和內地有關地方對香港抗疫的支持。直言這種為達到政治目的而罔顧市民生命安全的行為，與臭名昭著的「政治攬炒」同樣令人不齒，應當受到全社會的譴責和唾棄。

發言人表示，科學防治、精準施策，盡快阻斷疫情傳播是香港當前壓倒一切的任務。希望香港社會各界齊心協力、共赴時艱，全力支持和配合特別行政區政府的各項防疫抗疫舉措，與中央有關部門和內地有關地方緊密合作，克服一切困難，排除一切干擾，聚精會神防控疫情，盡快恢復社會經濟正常秩序。

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責任編輯︰林曉君