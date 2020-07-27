【新冠肺炎】確診及密切接觸者急增　漁護署明啟用新界南動物管理中心接收需檢疫寵物

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，確診個案急增，漁護署因應近日確診者及緊密接觸人士上升，需檢疫及獸醫學監察的寵物數量大增，明日起將啟動新界南動物管理中心作為另一個與新冠肺炎個案關的動物檢疫設施。

署方指，鑑於近日因確診該病或其緊密接觸人士數目上升，需要將其寵物交予漁護署以進行檢疫和獸醫學監察的數目大幅增加，署方需要騰出更多空間應付需要。

明日(28日)起啟動新界南動物管理中心作為另一個與新冠肺炎有關的動物檢疫設施；原本於該中心內的所有動物已被轉送到其他動物管理中心繼續處理，並會暫停接收所有其他動物直至另行通知。



至於港珠澳大橋香港口岸動物居留所，則只會用於對檢測呈陽性的動物作檢疫和獸醫學監察用途。



署方再次強調，現時未有證據指出寵物在人類感染病毒病中扮演傳播角色；畜養寵物人士應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

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責任編輯：陳正怡

