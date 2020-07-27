立法會選舉會否延遲？　張建宗：疫情是重要因素

▲ 政務司司長張建宗。（林宇翔攝）

距離立法會換屆選舉還有不足6星期，但新冠肺炎疫情嚴峻，連續6日破百人確診，有建制派建議延遲九月選舉。政務司司長張建宗表示，底線是希望有一個「安全有序、公平公正的選舉」，疫情是重要因素，不能夠忽視。他指出，選舉投票的人數不少，聚集等風險十分高，當局會每天監察情況和全盤考慮，適當時候會公布是否押後選舉。

「希望聯盟」召集人田北俊表示，不認為排隊會令病毒傳播，並指出投票站隔得很開，可以隔1.5米排隊，不需要擔心。他續指，押後選舉說法是對自己選情無信心。他舉例指，在美國，總統特朗普亦沒有因為民望落後而押後選舉，認為建制派無需要如此擔心，盡力而為便可，又認為假若真的要押後，就要在14日內舉行選舉。

至於多名民主派參選人，陸續收到選舉主任提問，新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，選舉主任對於支持本土主義參選人有否違反《基本法》和效忠特區政府而作出提問，屬無可厚非，又指確定書和聲明並非新要求，過往也有相同做法。

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責任編輯：尹櫻霖