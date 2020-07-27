【新冠肺炎】上水屠房多一名買手確診　累計5人染疫包括3宗初步確診

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日新增145宗新冠肺炎確診個案，當中包括兩名於上水屠房工作的員工。食環署指，確診患者均為屠房買手，連同3名初步確診員工，上水屠房至今已有5人染疫。

食環署指，今接獲衞生防護中心通知，上水屠房新增1宗確診個案，涉及一名買手，而早前一名初步確診的買手亦證確診感染，換言之現時上水屠房已有2宗確診個案。

署方又稱，繼昨日接獲屠房2人初步確診，今再多一名買手初步確診個案；今日新增的確診及初步確診患者早前因身體不適分別到私家診所求診及接受病毒測試，昨晚及今早接獲通知其分別為初步確診及確診。

上水屠房已即時徹底清潔消毒有關人士曾逗留或往來的地方，並會全面配合衞生防護中心的跟進調查工作。

屠房至今共有5宗個案，當中2人已確診，其餘3人則為為初步確診；由於目前已有3名買手感染，上水屠房會盡快完成所有進出屠房的持份者的檢測工作，務求盡快隔離染病的人員。

衞生防護中心亦已聯絡涉及兩名買手的新增個案進行調查，追蹤他們在屠房的密切接觸者，並在有需要時安排他們接受檢測或進行隔離。

食環署發言人稱，政府十分重視上水屠房個案，並會致力確保屠房運作暢順，活豬供應不受影響；政府與上水屠房已檢視買賣流程及實施社交距離措施，亦會密切留意事態發展，並按實際情況進一步加強防疫抗疫措施。

署方續指，上水屠房的運作維持正常，並一直致力確保其運作符合規定的衞生和環境標準，以及供應市場的所有肉類均適宜供人食用。

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責任編輯：陳正怡