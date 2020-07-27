港大學生會去信校委會　籲無需開除戴耀廷教席

▲ 港大法律系副教授戴耀廷去年因佔中案被判囚16個月，其後獲准保釋等候上訴。（資料圖片）

香港大學法律系副教授戴耀廷的終身教席去留問題，料於明日（28日）的港大校委會會議上有決定。港大學生會今（27日）向校委會發出公開信，對事表示關注，籲各校委考慮教務委員會早前得出無需開除其教席的調查及討論結果，在校委會會議上責先利後，不偏不倚地捍衛大學院校自主。

學生會在信中表示，校委會作為大學最高管治機構，有權決定與有關大學財務、人力資源及未來發展之事宜，各成員在議決過程中應參照《校務委員會成員指引及行為準則》，以公眾受托人的身份公正行事，作出全面且客觀之判斷，而非側重政治或個人利益； 並引述大學條例第十二（九）條指出，「除非經過充分調查事實並收到教務委員會調查結果的建議後，教委會認為有充分理據終止教師的任期，否則校委會不應終止任何教師的任期。」

學生會提及，教委會早前判定戴耀廷行為失當已足夠令各界作出反思，而其失當行為不足以、亦無需導致開除教席，學生會強調各校委應考慮教委會早前經謹慎調查及充份討論所得出之結果。

學生會又形容戴耀廷精研學術，無負香港法治及憲法研究學者的聲望及身份，同時關心香港民主進程，乃不少香港學生之典範，指其過往30多年啟蒙幾代學子，縱然背負佔中案帶來的蜚語，尚能矢志不移，希望校委會能夠讓爭議在此告一段落。

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責任編輯：馮琪雅