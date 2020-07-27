【新冠肺炎】樣本瓶條碼或與個人資料不符 醫管局籲今由藍田普通科門診取得樣本瓶巿民留意

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▲ 醫管局指在檢視今日的運作流程時發現，今早在藍田普通科門診診所派發的樣本包中，部分貼於樣本瓶的條碼，有可能跟樣本包內個人資料表格的條碼不相同。