【蠱惑檔主】太和街市檔主出蠱惑招　街坊買餸八達通付款40元驚變92元

▲ 一名大埔女街坊近日分享，太和街市有檔主出蠱惑招，她買餸以八達通付款，40元變92元被多扣一倍錢。

在疫情下，不少爸媽在家工作都會先諸糧，而且選擇以電子貨幣付款，減少現金交易，避免接觸到細菌病毒。一名大埔女街坊近日分享，太和街市有檔主出蠱惑招，她買餸以八達通付款，40元變92元被多扣一倍錢。她心知不妙，到港鐵站查閱扣款記錄，才確定檔主不老實。

向檔主索八達通收據不果

該名女街坊於26日在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖文表示，因疫情要在家工作，在街市遇到不快經歷，她奉勸大家「用八達通俾錢要小心啲」。她指當日到太和街市買魚肉，她惠顧那一檔近燒味檔，有售魚肉釀矮瓜、辣椒，只要回家煎一煎即可食用。不過，她付款時出現問題︰

我買咗$40有蔥嘅魚肉，用八達通俾錢，但佢八達通個顯示器只係俾呢間檔嘅收銀睇， 我係完全唔知佢係扣幾錢。

於是她問檔主是否有八達通收據給她，那位女子說有，其後處理了好耐又表示沒有。女街坊「企硬話唔知佢扣咗幾錢」，對方只著她去街市服務中心查閱，但原來那裡根本沒有查閱服務。

查閱扣款記錄揭發事件

她之後到港鐵站查閱扣款記錄，見到有3項扣數，其中一項竟然扣了92元。

我再拍3次睇清楚時間、日期，都似係我第一站去買魚肉嘅扣錢！

因此她回到街市那一檔與女子對質，對方「好順攤咁俾返$52」。她亦將此檔永久列入黑名單，「一是呃錢， 二是魚肉有怪味」。她最後奉勸大家以八達通付款時留意，避免被人亂扣數，最好取八達通收據。

網民紛紛留言表示檔主「唔老實」，替女街坊不值。另一方面，有網民建議她，既然被多扣一倍錢，有證據應報警，以免檔主重施故技欺騙其他街坊。

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責任編輯︰駱秀玲