【無品住客】大廈有確診仍有人亂拋用過口罩 逾20個口罩散落多層天井窗台

▲ 大廈有確診仍有人亂拋用過口罩 ，逾20個口罩散落多層天井窗台。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，慈雲山是重災區之一，不少民眾提高防疫意識，惟慈雲山慈華大廈曾有確診個案，但無品住客仍將用過的口罩拋落樓，逾20個口罩散落多層天井窗台，大批網民直斥此舉猶如「播毒」。

有住戶日前在facebook群組「慈雲山資訊交流」圖文并茂發帖，稱日前接獲管理處通知，有人投訴其單位窗外有口罩，當其打開近天井的窗戶，赫然發現除自己單位，樓上樓下的窗台同樣有用過的口罩，目測超過20個。

唔怪得有確診人士！目測超過20個，樓上樓下都有！

【尿從天降】公屋戶將尿放入膠袋掉落街 掛在樓下單位窗邊：無公德心

樓主稱，因天井位一向又臭又有蚊，加上現時疫情嚴重，故不會開窗。事後她已提醒其他住戶切勿亂拋口罩，亦得知其他樓層的住戶將向管理處投訴，暫時未知會否有人跟進。樓主無奈稱，

掃同唔掃都唔安全，掃落樓樓下死，攞入屋我死，個缺德人依家係累全幢大廈。

【口罩令】搭巴士拒戴口罩被車長趕落車 自私大叔發爛渣：日日都有人死㗎啦

帖文一出引起網民熱議，大批網民直斥涉事者缺德，「勁無公德心囉！自己返屋企都要包好先掉啦，咁樣掉落街，咪會傳播細菌！！！」、「咁又好誇張喎，一個中，全幢大廈無一幸免。」；有網民稱，「唯有唔好開窗去自保，真係難為住低層人士。」

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣