【TENET天能】基斯杜化新作8月26日起於全球70地區上畫 有望下月底香港率先美國上映

▲ 華納兄弟宣布，《TENET天能》將不會全球同步上映，而全球70個國家及地區將於先於美國上映。（劇照）

《潛行凶間》（Inception) 及「蝙蝠俠夜神三部曲」系列導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《TENET天能》（Tenet）受新冠肺炎疫情影響，上映期一再推延。

電影公司華納兄弟最新宣布，《TENET天能》將於8月26日在全球多個國家及地區上映，而美國的最早上映日期則是9月3日，但只限於部分城市率先推出。

電影公司華納兄弟宣布，基斯杜化路蘭這部有關防止第三次世界大戰及有關逆轉時間的科幻懸疑新作，將於8月底在全球70個國家及地區率先上映，包括澳洲、加拿大、法國、德國、意大利、日本、韓國、俄羅斯及英國等。

香港暫定在8月27日上映，但相信到時要視乎本地疫情而定。

不過據《Variety》的報道，《TENET天能》暫時未有於中國內地上映的計劃。但電影公司仍未公布這部片將於9月在哪些美國城市上映。

▲ 《TENET天能》令不少影迷期待。

電影公司早前發聲明表示《TENET天能》將不會採取傳統的全球同步發行策略。

事實是疫情在全球各地影響不一，所以縱然美國仍然是全球最大市場，但市場策劃與發行計劃也會隨著疫情在不同國家的嚴重程度而改變。

據悉，華納兄弟有見韓國喪屍鉅製《屍殺半島》自從7月15日於南韓上映後，首日錄得35.29萬入場人次，票房報捷，令該公司有信心戲院重開後，觀眾會重新走進戲院觀影。