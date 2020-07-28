【齊心抗疫】為防疫圍封公園長凳卻屢遭破壞　區議員直接拆檯避免人群聚集

▲ 區議員直接拆檯避免人群聚集。

本港新冠肺炎疫情大爆發，政府昨（27日）更宣布由周三（29日）零晨起限聚令由4人收緊至2人。不過，部份屋邨的公園或休憩地方仍不時有人聚集，在使用封條效果不大的情況下，有區議員直接暫時拆除棋檯防止人群聚集，望市民體諒。

北區區議員（祥華選區）陳旭明昨日在Facebook發文，指為了避免人群聚集，該邨內公園及休憩地方早前已用封條圍封，不過封條多次被人破壞，有工作人員修補封條時，更遭到辱罵恐嚇。

但為了防疫，他決定直接拆棋檯，望能有效阻止人群聚集，同時希望「街坊體諒這是暫時性防疫操作。」

為己為人，相信大家都是明事理講道理的人，多謝合作。

▲ 工作人員直接拆除棋檯。(圖片來源：陳旭明 Dino-祥華名都Facebook)

不少網民都大讚陳旭明拆檯的做法，指需要用嚴厲防疫措施來管制違規人士，不能擅進圍封範圍：「非常時期要用非常手段！」、「最好全拆，櫈都拆」、「做得非常好，免得班人成日唔戴口罩在吹水聚賭」。

亦有人希望其他區議員可採取相同做法：「其他屋邨真係要學下，大把屋邨淨係搵條膠袋封住就算數。」

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責任編輯：羅嘉欣