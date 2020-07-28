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【東張西望】利穎怡找律師義助92歲根叔　東張女神：好人一生平安【有片】

娛樂 10:56 2020/07/28

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

東張女神利穎怡為根叔找來律師團隊義助他處理案件。

TVB節目《東張西望》主持利穎怡日前報道92歲的漁塘主人根叔，被女兒及鄰居騙走手上13個漁塘，根叔只能靠銀行戶口僅剩餘的5000多元存款過活。

東張女神利穎怡親自跟進事件，更找來律師團隊義助根叔，令事件漸見曙光。

【東張西望】利穎怡為漁塘騙案伯伯尋律師　東張女神仗義幫忙：人間有愛

陸偉雄大律師義助根叔。（利穎怡IG圖片）

利穎怡為根叔找來律師團隊

昨晚（7月27日）播出的《東張西望》以「還我魚塘大反擊」為主題，主持利穎怡帶同律師團隊到元朗協助92歲的漁塘主人根叔。

律師團隊與根叔先商討案情，其後再到落馬洲警署報案，並交由警方接手調查事件。

【東張西望】「魚塘大王」被女兒鄰居騙去13個魚塘　勞碌半生銀行存款慘剩$5000多元

利穎怡找來律師團隊為根叔處理案件。（利穎怡IG圖片）

利穎怡為根叔爭取權益

陸偉雄大律師受訪時表示：「雖然案件表面上是合約糾紛，但經過仔細研究後，發現事件未必只是破壞合約，更可能涉及行騙，因而交由警方調查是否涉及刑事成份。」

利穎怡與律師團隊又陪同根叔到漁護署了解轉名手續的處理方法，即時為根叔草擬文件向漁護署提出書面申請，反對涉案夫婦將漁塘打理經營權再轉讓給其他人士，以防止打理經營權被賣給第三者。

利穎怡一直努力幫助根叔。（利穎怡IG圖片）

利穎怡事後於社交平台發帖文，並寫道：

感謝陸偉雄大律師與他的團隊義務幫助#根叔
最新進展留意今晚 #東張西望
希望世界多一點好人，少一些壞人。
#人在做天在看
#好人一生平安

撰文 : TOPick柴犬出動

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